Вайлдер після поразки від Ф'юрі ухвалив важливе рішення про майбутнє у боксі

Про це заявив тренер американця Малік Скотт, повідомляє BoxingScene.

За його словами, Вайлдер не збирається завершувати кар'єру, попри те, що двічі поспіль програв Ф'юрі нокаутом.

"Так, Деонтей вже забезпечив родині фінансову стабільність, йому не потрібно битися заради заробітку. Але завершення кар'єри не входить в плани Вайлдера, це не обговорювалося. Він заслуговує нових поєдинків на найвищому рівні", - сказав Скотт.

Він додав, що американець провів чудовий поєдинок проти Ф'юрі, в якому двічі відправив британця у нокдаун.

"Деонтей був чудовим в бою з Ф'юрі, але Тайсон виявився ще сильнішим - це був прекрасний вечір для надважкої ваги. Потрібно віддати належне Ф'юрі, у нього міцне підборіддя і він відмінно підіймається. Тайсон - легенда надважкої ваги, як і Вайлдер", - переконаний Скотт.

10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.

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