Ф'юрі спрогнозував три варіанти розвитку подій у реванші Усик - Джошуа

Про це він заявив у інтерв'ю Гарету Девісу в YouTube.

За словами Ф'юрі, він прогнозує перемогу Усика за очками, або нокаутом, однак не відкидає, що Джошуа теж може виграти достроково.

"Я не кажу, що тут уже все вирішено, тому що це хевівейт, а Джошуа - сильний суперник. Думаю, AJ може шокувати Усика, але, швидше за все, результат буде наступним: Олександр зупинить його у середині чи кінці поєдинку. Інший варіант – Усик знову переможе одноголосним рішенням суддів. Після цього з Джошуа буде покінчено", - сказав Ф'юрі який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик є чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). У травні-червні він має провести другий бій проти Ентоні Джошуа.



Нагадаємо, 16 лютого менеджер Олександра Усика Егіс Клімас заявив, що бій українського боксера проти Тайсона Ф'юрі зірвався через обов'язковий захист британцем титулу WBC.

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