Ф'юрі та Вайлдер можуть провести четвертий бій

Про це повідомляє vRINGe.com.

Це станеться у випадку, якщо WBC (Всесвітня боксерська рада) позбавить британця Ділліана Вайта статусу обов'язкового претендента на титул, яким володіє Тайсон Ф'юрі.

Вайт незадоволений, що WBC ухвалила рішення розподілити призовий фонд поєдинку в пропорції 80% на 20% на користь чемпіона.

Вайлдер має найкращі шанси отримати право на ще один бій з Ф'юрі, оскільки займає в рейтингу WBC перше місце.

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Третій бій між британцем та американцем відбувся 9 жовтня 2021 року в Лас-Вегасі (США). Боксери впродовж поєдинку по два рази побували у нокдаунах, а британець переміг нокаутом в 11-му раунді.

У грудні 2018 року було зафіксовано нічию. У лютому 2020-го Ф'юрі нокаутував Вайлдера та відібрав у нього пояс WBC.