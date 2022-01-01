Ф'юрі та Вайлдер можуть провести четвертий бій
Британський боксер Тайсон Ф'юрі може вчетверте зустрітися з американцем Деонтеєм Вайлдером
Про це повідомляє vRINGe.com.
Це станеться у випадку, якщо WBC (Всесвітня боксерська рада) позбавить британця Ділліана Вайта статусу обов'язкового претендента на титул, яким володіє Тайсон Ф'юрі.
Вайт незадоволений, що WBC ухвалила рішення розподілити призовий фонд поєдинку в пропорції 80% на 20% на користь чемпіона.
Вайлдер має найкращі шанси отримати право на ще один бій з Ф'юрі, оскільки займає в рейтингу WBC перше місце.
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Третій бій між британцем та американцем відбувся 9 жовтня 2021 року в Лас-Вегасі (США). Боксери впродовж поєдинку по два рази побували у нокдаунах, а британець переміг нокаутом в 11-му раунді.
У грудні 2018 року було зафіксовано нічию. У лютому 2020-го Ф'юрі нокаутував Вайлдера та відібрав у нього пояс WBC.
- Нагадаємо, 30 грудня поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером було визнано найкращим боєм 2021 року.
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