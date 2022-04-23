Ф'юрі - Вайт: де та коли дивитися головний бій весни у боксі
Сьогодні, 23 квітня, у Лондоні британський важковаговик Тайсон Ф'юрі захищатиме титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти співвітчизника Ділліана Вайта
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) між Ф'юрі та Вайтом відбудеться на стадіоні "Вемблі".
В Україні пряму трансляцію вечора боксу з Лондона можна буде подивитися на платформі Megogo. Очікується, що головний поєдинок розпочнеться орієнтовно о 23:50 за київським часом.
Напередодні бою відбулася процедура зважування на якій Тайсон Ф'юрі показав 119,7 кг, а Ділліан Вайт - 114,7 кг.
Ф'юрі заявив, що сьогоднішній поєдинок стане останнім у його кар'єрі. Британець раніше неодноразово оголошував, що йде з боксу, але не дотримував слова.
- 20 квітня Тайсон Ф’юрі заявив, що бій з Ділліаном Вайтом стане останнім у його кар'єрі.
- 22 квітня Ф’юрі та Вайт провели офіційну процедуру зважування та влаштували фінальну дуель поглядів.
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