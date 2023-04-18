Про це Ф'юрі заявив у Instagram.

Таким чином Тайсон Ф'юрі відреагував на заяву промоутера Едді Хірна, що в Саудівській Аравії зацікавлені у проведенні вечора боксу, в якому він зустрівся б з українцем Олександром Усиком, а інший британець - Ентоні Джошуа - побився б з Деонтеєм Вайлдером зі США.

"Я можу підтвердити, що ці чутки – повна маячня", – сказав Ф’юрі.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).