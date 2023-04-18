Ф'юрі відповів на пропозицію про участь у супертурнірі з Усиком, Джошуа та Вайлдером
Британський боксер Тайсон Ф'юрі назвав чутки про супертурнір за участю Олександра Усика, Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера маячнею
Про це Ф'юрі заявив у Instagram.
Таким чином Тайсон Ф'юрі відреагував на заяву промоутера Едді Хірна, що в Саудівській Аравії зацікавлені у проведенні вечора боксу, в якому він зустрівся б з українцем Олександром Усиком, а інший британець - Ентоні Джошуа - побився б з Деонтеєм Вайлдером зі США.
"Я можу підтвердити, що ці чутки – повна маячня", – сказав Ф’юрі.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 22 березня стало відомо, що Усик припинив переговори з Ф'юрі та проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої три титули.
- Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що розпочав переговори про організацію поєдинку з Даніелем Дюбуа.
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