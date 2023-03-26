"Не збирався битися": Усик вперше прокоментував провал переговорів з Ф'юрі
Олександр Усик після зриву бою з Тайсоном Ф'юрі заявив, що британець з ним насправді навіть не збирався битися
Про це пише Boxing Kingdom у twitter.
За словами Усика, після тривалих безрезультатних переговорів з Ф'юрі про організацію поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі він дійшов висновку, що британський боксер прагнув уникнути зустрічі.
"Мій досвід цього разу у Великій Британії був дивним. Я очікував великого бою. Але замість цього мій суперник не збирався битися зі мною, він просто хотів висміяти мій зовнішній вигляд", - сказав Усик.
Британець під час перемовин з українцем неодноразово глузував з його зовнішності та називав "кроликом".
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 22 березня стало відомо, що Усик припинив переговори з Ф'юрі та проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої три титули.
- Промоутер українця Олександр Красюк оголосив, що Олександр Усик після зриву поєдинку з Тайсоном Ф'юрі розпочне переговори з іншим британцем - Даніелем Дюбуа.
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