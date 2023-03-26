Про це пише Boxing Kingdom у twitter.

За словами Усика, після тривалих безрезультатних переговорів з Ф'юрі про організацію поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі він дійшов висновку, що британський боксер прагнув уникнути зустрічі.

"Мій досвід цього разу у Великій Британії був дивним. Я очікував великого бою. Але замість цього мій суперник не збирався битися зі мною, він просто хотів висміяти мій зовнішній вигляд", - сказав Усик.

Британець під час перемовин з українцем неодноразово глузував з його зовнішності та називав "кроликом".

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).