Промоутер назвав ім'я нового суперника Усика після зриву бою з Ф'юрі
Український боксер Олександрі Усик після зриву поєдинку з Тайсоном Ф'юрі розпочне переговори з іншим британцем - Даніелем Дюбуа
Про це Красюк заявив у коментарі Sky Sports.
Він підтвердив, що переговори Усика з Ф'юрі про організацію бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі завершилися безрезультатно.
"Все зайшло надто далеко. Після того, як Усик погодився на розподіл гонорарів у пропорції 70:30 на користь суперника, Ф'юрі почав думати, що може одягти сідло на шию і почати їздити на Усику. Він намагався уникнути бою, коли ставив так багато перешкод перед угодою", - сказав Красюк.
Олександр Красюк також заявив, що тепер українець зосередить на захисті титулів проти обов'язкового претендента на пояс WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) Даніеля Дюбуа.
Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Обов'язковим претендентом на титул WBO є інший представник Великої Британії, Джо Джойс, IBF - хорват Філіп Хрговіч.
- 18 березня команда Усика заявила, що не погодиться на перенесення бою проти Ф'юрі з 29 квітня на іншу дату.
- Після цього Олександр Усик встановив Тайсону Ф'юрі остаточний термін, коли він має визначитися щодо поєдинку.
- 19 березня WBA дала Олександру Усику час до 1 квітня, аби домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.
- 22 березня стало відомо, що Усик припинив переговори з Ф'юрі та проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої три титули.
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