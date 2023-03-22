Про це повідомив журналіст Стів Кім у twitter.

За його словами, менеджер українця Егіс Клімас заявив, що бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться 29 квітня.

"Щойно розмовляв з Клімасом, він каже, що команда Усика переносить бій з Ф’юрі, який планувався 29 квітня і тепер виконуватиме свої зобов’язання перед претендентами. "Незалежно від того, скільки б Усик не йшов на компроміси, від нього вимагали більшого", - сказав Клімас. Вони сподіваються, що Усик повернеться у червні чи липні", - написав Кім.

Інформацію про припинення переговорів підтвердив й телеканал ESPN. За його даними, боксери не змогли узгодити важливі пункти контракту. Зазначається, що Усик вже згорнув свій тренувальний табір в Туреччині, де він готувався до поєдинку з Ф'юрі та будує плани стосовно іншого поєдинку.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Обов'язковим претендентом на титул WBA є британець Даніель Дюбуа, WBO - інший представник Великої Британії - Джо Джойс, IBF - хорват Філіп Хрговіч.