"Набридли компроміси": Усик припинив переговори з Ф'юрі та проведе бій з іншим суперником
Український боксер Олександр Усик припинив переговори з Британцем Тайсоном Ф'юрі та проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої три титули
Про це повідомив журналіст Стів Кім у twitter.
За його словами, менеджер українця Егіс Клімас заявив, що бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться 29 квітня.
"Щойно розмовляв з Клімасом, він каже, що команда Усика переносить бій з Ф’юрі, який планувався 29 квітня і тепер виконуватиме свої зобов’язання перед претендентами. "Незалежно від того, скільки б Усик не йшов на компроміси, від нього вимагали більшого", - сказав Клімас. Вони сподіваються, що Усик повернеться у червні чи липні", - написав Кім.
Інформацію про припинення переговорів підтвердив й телеканал ESPN. За його даними, боксери не змогли узгодити важливі пункти контракту. Зазначається, що Усик вже згорнув свій тренувальний табір в Туреччині, де він готувався до поєдинку з Ф'юрі та будує плани стосовно іншого поєдинку.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Обов'язковим претендентом на титул WBA є британець Даніель Дюбуа, WBO - інший представник Великої Британії - Джо Джойс, IBF - хорват Філіп Хрговіч.
- Промоутер Едді Хірн заявив, що Тайсон Ф'юрі намагався зірвати бій з Олександром Усиком, коли пропонував йому розподіл гонорару 70:30 на свою користь.
- 13 березня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі вимагає, аби в контракті на бій з Олександром Усиком не було пункту про реванш.
- 18 березня команда Усика заявила, що не погодиться на перенесення бою проти Ф'юрі з 29 квітня на іншу дату.
- Після цього Олександр Усик встановив Тайсону Ф'юрі остаточний термін, коли він має визначитися щодо поєдинку.
- 19 березня WBA дала Олександру Усику час до 1 квітня, аби домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.
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