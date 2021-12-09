Ф'юрі відреагував на рішення WBC, яке зриває його бій з Усиком

Про це заявив співпромоутер британського важковаговика Френк Воррен, повідомляє talkSPORT.

За його словами, Всесвітня боксерська рада не зазначила, в які терміни має пройти поєдинок з Ділліаном Вайтом, тому команда Тайсона Ф'юрі й надалі працює над організацією бою за звання абсолютного чемпіона світу проти українця Олександра Усика, який стане можливий лише за умови згоди британця Ентоні Джошуа.

"У WBC не сказали нам, у який термін має пройти поєдинок. Наразі вони просто попросили розпочати переговори і саме це ми й зробимо. Ми всі старанно працюємо над боєм проти Усика та над тим, щоб Джошуа погодився відмовитися від реваншу з Усиком, і нам треба зрозуміти, які у нас перспективи з цим. На мій погляд, бій із Вайтом - це найгірший сценарій", - сказав Воррен.

Він пояснив, що бій з українцем є для Ф'юрі бажанішим, оскільки на кону стоятимуть усі чотири титули.

"Він хоче бою з Усиком з очевидних причин – титули на кону та більший гонорар. Але якщо це буде Ділліан Вайт, то буде Ділліан Вайт. Він готуватиметься до цього бою, ніби це Джо Фрейзер або Мохаммед Алі, такий зараз настрій Тайсона. Він виглядає добре, він живе у тренувальному залі", - запевнив Воррен.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC.

8 грудня Всесвітня боксерська рада зобов'язала Тайсона Ф'юрі провести захист титулу в поєдинку проти Ділліана Вайта.

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