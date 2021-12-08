WBC зруйнувала плани Усика та Ф'юрі на бій за звання абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє WBC у twitter.

Всесвітня боксерська рада наказала Тайсону Ф'юрі та Ділліану Вайта розпочати переговори щодо чемпіонського бою. Британці отримали 30 днів, аби домовитися про організацію поєдинку. В іншому випадку, буде призначено промоутерські торги.

Ф'юрі є чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC. Вайт володіє "тимчасовим" поясом організації.

Тайсон Ф'юрі неодноразово заявляв про бажання зустрітися з Олександром Усиком у бою за звання абсолютного чемпіона світу. Українцю належать три інші титули - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні 2022 року він має провести реванш проти британця Ентоні Джошуа.

Ф'юрі сподівався, що Джошуа погодиться відтермінувати поєдинок з українцем, аби потім зустрітися з переможцем його бою з Усиком.



Нагадаємо, 5 грудня промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що бій британського боксера проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу може відбутися у березні 2022 року.

7 грудня Ентоні Джошуа запевнив, що не має наміру відмовлятися від другого поєдинку проти Олександра Усика.

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