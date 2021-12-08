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WBC зруйнувала плани Усика та Ф'юрі на бій за звання абсолютного чемпіона світу

8 грудня, 2021 середа
09:01
Спорт Тайсон Ф'юрі

Всесвітня боксерська рада зобов'язала британця Тайсона Ф'юрі провести захист свого титулу в поєдинку проти співвітчизника Ділліана Вайта

Про це повідомляє WBC у twitter. 

Всесвітня боксерська рада наказала Тайсону Ф'юрі та Ділліану Вайта розпочати переговори щодо чемпіонського бою. Британці отримали 30 днів, аби домовитися про організацію поєдинку. В іншому випадку, буде призначено промоутерські торги. 

Ф'юрі є чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC. Вайт володіє "тимчасовим" поясом організації. 

Тайсон Ф'юрі неодноразово заявляв про бажання зустрітися з Олександром Усиком у бою за звання абсолютного чемпіона світу. Українцю належать три інші титули - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні 2022 року він має провести реванш проти британця Ентоні Джошуа. 

Ф'юрі сподівався, що Джошуа погодиться відтермінувати поєдинок з українцем, аби потім зустрітися з переможцем його бою з Усиком.  
 

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Бокс
Олександр Усик
WBC
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Ділліан Вайт
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