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Головна Спорт Залишилося вмовити Джошуа: Промоутер розповів, коли може відбутися супербій Ф'юрі з Усиком

Залишилося вмовити Джошуа: Промоутер розповів, коли може відбутися супербій Ф'юрі з Усиком

5 грудня, 2021 неділя
20:01
Спорт Тайсон Ф'юрі та Боб Арум (ліворуч)

Промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що бій британського боксера проти українця Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу може відбутися у березні 2022 року

Про це він розповів у інтерв'ю YouTube-каналу The Rich Eisen Show. 

За словами Боба Арума, поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі може відбутися у березні 2022 року в Саудівській Аравії за умови, якщо інший британець - Ентоні Джошуа - відмовиться від негайного реваншу з українцем. 

"Ми намагаємося домовитися, щоб Джошуа відійшов убік, щоб Тайсон міг битися з Усиком за всі чотири пояси. Ми говоримо про проведення бою у Саудівській Аравії, яка хоче організувати його у березні. Сподіваюся, все складеться", - сказав Арум. 

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

На весну 2022 року було заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій. 

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
 

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Бокс
Олександр Усик
Боб Арум
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
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