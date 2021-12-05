Залишилося вмовити Джошуа: Промоутер розповів, коли може відбутися супербій Ф'юрі з Усиком

Про це він розповів у інтерв'ю YouTube-каналу The Rich Eisen Show.

За словами Боба Арума, поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі може відбутися у березні 2022 року в Саудівській Аравії за умови, якщо інший британець - Ентоні Джошуа - відмовиться від негайного реваншу з українцем.

"Ми намагаємося домовитися, щоб Джошуа відійшов убік, щоб Тайсон міг битися з Усиком за всі чотири пояси. Ми говоримо про проведення бою у Саудівській Аравії, яка хоче організувати його у березні. Сподіваюся, все складеться", - сказав Арум.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року було заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

