Промоутер назвав суму, яку Джошуа вимагатиме за відмову від бою з Усиком

Про це Хірн заявив у інтерв'ю Boxing King Media.

За його словами, якщо Ентоні Джошуа вирішить поступитися іншому британцю - Тайсону Ф'юрі - правом на бій з Олександром Усиком, то вимагатиме за це щонайменше 40 млн фунтів.

"Семизначна сума відступних? Один мільйон? Якщо ви хочете, щоб Джошуа не бився з Усиком, то помножте цю цифру на 40. Зараз між двома командами йде діалог, але ми поки що не спілкувалися про це з Джошуа. Якщо є інший шлях, і ми отримаємо вигідну пропозицію, то розглянемо її. Зараз Джошуа планує битися з Усиком", – сказав Хірн.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).



2 грудня стало відомо, що Ентоні Джошуа може дозволити Олександру Усику побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що британський боксер поки не має наміру відмовлятися від другого бою з Олександром Усиком.

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