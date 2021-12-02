Джошуа розглядає сенсаційне рішення щодо реваншу з Усиком
Британський боксер Ентоні Джошуа може дозволити Олександру Усику побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі
Про це заявив промоутер українського боксера Олександр Красюк, повідомляє Ringpolska.
За його словами, Джошуа розглядає можливість про перенесення реваншу з Усиком, аби дати українцю навесні 2022 року можливість визначити з іншим британцем - Тайсоном Ф'юрі - абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Потім він збирається зустрітися з переможцем цього поєдинку.
"Я чув, що Джошуа міг би подумати про перенесення матчу-реваншу, якщо з грошима буде все гаразд, тому що він поважає суперважку вагу та готовий дозволити визначити абсолютного чемпіонату світу. Усик може побитися з Ф'юрі, якщо пропозиція буде правильною і Джошуа це дозволить", - сказав Красюк.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- Нагадаємо, 2 грудня промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що хоче бачити наступним суперником британського боксера його співвітчизника - Ділліана Вайта.
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