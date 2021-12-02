Промоутер розповів, хто стане наступним суперником Ф'юрі, який прагне битися з Усиком

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами Арума, він хоче у наступному поєдинку бачити суперником Ф'юрі володаря "тимчасового" пояса чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) Вайта.

"Я думаю, що в наступному бою Тайсон має зустрітися з Ділліаном Вайтом. Нам треба рухатися далі, знайти дату та суперника для Ф'юрі. І, як на мене, буде логічним, якщо він зустрінеться з Вайтом", - сказав Арум.

Він додав, що загалом Ф'юрі планує провести у 2022 році три боя.

"Тайсон хотів би вийти в ринг наприкінці лютого або в березні, а загалом провести у 2022 році щонайменше три боя. Сподіватимемося, що все складеться, Ф'юрі готовий битися з ким завгодно. Я дійсно вірю, що він видатний важковаговик і немає нікого, з ким він уникав би зустрічі", - запевнив Арум.

Водночас сам Тайсон Ф'юрі, який володіє титулом WBC, неодноразово заявляв, що прагне провести наступний поєдинок проти українця Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC.

Нагадаємо, 17 листопада Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести наступний поєдинок проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb