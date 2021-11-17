Ф'юрі після зриву обов'язкового захисту вирішив негайно провести бій з Усиком

Про це розповів промоутер британця Боб Арум, повідомляє Sky Sports.

За його словами, Тайсон Ф'юрі поки не проводитиме обов'язковий захист титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) проти іншого британця Ділліана Вайта через судову тяганину,

"Команда Вайта ініціювала арбітражний розгляд проти WBC. Рада заявила, що не надасть Вайту статус обов'язкового претендента, поки не завершиться арбітраж. Зрештою, Ф'юрі може провести бій з Вайтом, але це станеться без вимоги WBC", - сказав Арум.

Він додав, що зараз головною метою Тайсона Ф'юрі став поєдинок проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу.

"Альтернативний варіант полягає в тому, що Ентоні Джошуа може відмовитись від реваншу з Олександром Усиком. У такому разі ми хотіли б організувати бій Ф'юрі та Усика. Цей бій дозволить поєднати титули раз і назавжди. Джошуа зможе провести бій із абсолютним чемпіоном. Бій з Усиком - те, чого хоче Тайсон", - запевнив Арум.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC.