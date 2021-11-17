WBC відмовилася санкціонувати чемпіонський бій Ф'юрі
Всесвітня боксерська рада відмовилася призначати бій британця Тайсона Ф'юрі проти співвітчизника Ділліана Вайта
Про це повідомляє talkSPORT.
WBC на своєму конгресі відмовилася затверджувати Ділліана Вайта у статусі обов'язкового претендента на титул, яким володіє Тайсон Ф'юрі, через судовий позов британця до організації.
Раніше Вайт через суд вимагав призначити його бій з Ф'юрі. Наразі справа розглядається в арбітражі та без його рішення WBC не може призначити поєдинок.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради). Очікувалося, що на початку 2022 року він проведе обов'язковий захист титулу в поєдинку проти Ділліана Вайта.
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Нагадаємо, 23 жовтня промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що британець проведе наступний поєдинок навесні 2022 року проти Діллана Вайта.
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