WBC відмовилася санкціонувати чемпіонський бій Ф'юрі

Про це повідомляє talkSPORT.

WBC на своєму конгресі відмовилася затверджувати Ділліана Вайта у статусі обов'язкового претендента на титул, яким володіє Тайсон Ф'юрі, через судовий позов британця до організації.

Раніше Вайт через суд вимагав призначити його бій з Ф'юрі. Наразі справа розглядається в арбітражі та без його рішення WBC не може призначити поєдинок.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради). Очікувалося, що на початку 2022 року він проведе обов'язковий захист титулу в поєдинку проти Ділліана Вайта.

Нагадаємо, 23 жовтня промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що британець проведе наступний поєдинок навесні 2022 року проти Діллана Вайта.

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