Джошуа відповів на пропозицію Ф'юрі відмовитися від реваншу з Усиком

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами Хірна, він обговорив з Джошуа можливість відтермінування реваншу з Усиком та отримав від нього категоричну відмову робити це.

"Ми мали розмови з цього приводу. Нічого серйозного, лише концепція в дусі "ти дозволяєш Ф'юрі та Усику битися за статус абсолютного чемпіона, аби потім зустрітися з переможцем?" Вчора Ентоні сказав мені: "Хочу просто попередити тебе: відхід убік — це суперечить усьому, в що я вірю, і тобі буде зле, якщо щось піде не так", - розповів Хірн.

Водночас він не виключив, що Ентоні Джошуа може передумати та дозволити зустрітися Олександру Усику з Тайсоном Ф'юрі, а потім побитися з переможцем за звання абсолютного чемпіона світу.

"Все, що він хоче, це ще раз побитися з Усиком, і він довіряє мені. Але якщо з'явиться якийсь план, який буде з чудовим фінансовим пакетом і, що важливіше, дасть йому більше часу, щоб спрацюватися з новим тренером, а потім брати участь у мегафайті за величезні гроші пізніше цього року, я думаю, що це було б правильним для його кар'єри. Але він сказав, що не хоче йти на таке. Хоче бою з Усиком", - сказав Хірн.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року було заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).