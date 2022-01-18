Ф'юрі виклав фрагмент запеклого спарингу з ексчемпіоном світу
Британський боксер Тайсон Ф'юрі показав фрагмент спарингу з колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі новозеландцем Джозефом Паркером
Ролик оприлюднив співпромоутер британця Френк Воррен у twitter.
На відео Ф'юрі та Паркер обмінюються жорсткими ударами по корпусу під час тренувального двобою.
Тайсон Ф'юрі є чинним чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Джозеф Паркер здобув чемпіонський титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у 2016 році завдяки перемозі над американцем Енді Руїсом. У 2018 році у новозеландця пояс відібрав британець Ентоні Джошуа.
- 13 січня стало відомо, що у Тайсона Ф'юрі можуть відібрати чемпіонський титул WBC, якщо він відмовиться провести наступний бій проти співвітчизника Ділліана Вайта.
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