Ф'юрі виклав фрагмент запеклого спарингу з ексчемпіоном світу

Ролик оприлюднив співпромоутер британця Френк Воррен у twitter.

На відео Ф'юрі та Паркер обмінюються жорсткими ударами по корпусу під час тренувального двобою.

Тайсон Ф'юрі є чинним чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Джозеф Паркер здобув чемпіонський титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у 2016 році завдяки перемозі над американцем Енді Руїсом. У 2018 році у новозеландця пояс відібрав британець Ентоні Джошуа.

