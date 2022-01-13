Ф'юрі ризикує позбутися чемпіонського титулу WBC
У британського боксера Тайсона Ф'юрі можуть відібрати чемпіонський титул WBC, якщо він відмовиться провести наступний бій проти співвітчизника Ділліана Вайта
Про це заявив промоутер претендента Едді Хірн, повідомляє vRINGe.com.
За його словами, якщо Ф'юрі вийде 26 березня на ринг проти іншого боксера, а не Вайта, то ризикує позбутися титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
"Я не вірю, що це можливо у поточній правовій ситуації зі справою Ділліана Вайта. Тайсон може робити все, що хоче. Якщо він прагне звільнити титул, тоді він може битися 26 березня. Але я не маю відповіді на питання, з якого дива йому відмовлятися від пояса, адже цінність завжди в тому, щоб володіти поясами та стати абсолютним чемпіоном", - сказав Хірн.
WBC зобов'язала Ф'юрі провести обов'язковий захист титулу проти Вайта. Наразі претендент не погодився з розподілом гонорарів у пропорції 80 на 20 на користь чемпіона та позивається до WBC у арбітражі.
Поки триває судова тяганина, Ф'юрі хоче провести проміжний поєдинок, в якому на кону не стоятиме пояс.
- Нагадаємо, 11 січня Тайсон Ф'юрі та Ділліан Вайт отримали тиждень, аби домовитися про поєдинок за звання чемпіона світу WBC.
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