Ф'юрі ризикує позбутися чемпіонського титулу WBC

Про це заявив промоутер претендента Едді Хірн, повідомляє vRINGe.com.

За його словами, якщо Ф'юрі вийде 26 березня на ринг проти іншого боксера, а не Вайта, то ризикує позбутися титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

"Я не вірю, що це можливо у поточній правовій ситуації зі справою Ділліана Вайта. Тайсон може робити все, що хоче. Якщо він прагне звільнити титул, тоді він може битися 26 березня. Але я не маю відповіді на питання, з якого дива йому відмовлятися від пояса, адже цінність завжди в тому, щоб володіти поясами та стати абсолютним чемпіоном", - сказав Хірн.

WBC зобов'язала Ф'юрі провести обов'язковий захист титулу проти Вайта. Наразі претендент не погодився з розподілом гонорарів у пропорції 80 на 20 на користь чемпіона та позивається до WBC у арбітражі.

Поки триває судова тяганина, Ф'юрі хоче провести проміжний поєдинок, в якому на кону не стоятиме пояс.