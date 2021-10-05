Ф'юрі забажав тренувати Джошуа перед боєм з Усиком

Про це повідомляє FOX SPORTS AUSTRALIA.



За словами Ф'юрі, це офіційна пропозиція для Джошуа.



"Якщо я буду готувати Джошуа до реваншу з Усиком, то він однозначно здобуде перемогу. Офіційно пропоную йому свої послуги. Готовий тренувати його, готувати до бою-реваншу. Гарантую, що в такому випадку Джошуа переможе. Я навчу Джошуа битися так, як личить великому бійцю", - сказав Тайсон Ф'юрі.



Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Бій Ф'юрі та Вайлдера було заплановано на 24 липня, але його перенесли на 9 жовтня через коронавірус у британця.



Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.

Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

5 жовтня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі отримає за третій бій проти Деонтея Вайлдера $30 млн, а американець - $20 млн.