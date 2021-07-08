Ф'юрі заявив про бажання провести бій з Усиком
Британський боксер Тайсон Ф'юрі назвав українця Олександра Усика одним зі своїх ймовірних суперників
Про це повідомляє talkSPORT.
За словами Ф'юрі, він хоче у майбутньому провести бої з кількома відомими важковаговиками, серед яких і Усик.
"Всі ці боксери отримають свій шанс. Вони отримають свої п'ять хвилин слави. Є Усик, є Ділліан Вайт, є Енді Руїс, Джозеф Паркер. Хто ще? Луїс Ортіс, не можу його списувати з рахунків. Великий Чарльз Мартін повертається. Попереду багато великих боїв" - сказав Ф'юрі.
Британець 24 липня у Лас-Вегасі (США) захищатиме титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера.
Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO та має 25 вересня зустрітися з британцем Ентоні Джошуа, який є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 7 липня промоутер Олександр Красюк заявив, що у разі перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа, український та британський боксери зустрінуться у реванші.
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