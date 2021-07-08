Ф'юрі заявив про бажання провести бій з Усиком

Про це повідомляє talkSPORT.

За словами Ф'юрі, він хоче у майбутньому провести бої з кількома відомими важковаговиками, серед яких і Усик.

"Всі ці боксери отримають свій шанс. Вони отримають свої п'ять хвилин слави. Є Усик, є Ділліан Вайт, є Енді Руїс, Джозеф Паркер. Хто ще? Луїс Ортіс, не можу його списувати з рахунків. Великий Чарльз Мартін повертається. Попереду багато великих боїв" - сказав Ф'юрі.

Британець 24 липня у Лас-Вегасі (США) захищатиме титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера.

Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO та має 25 вересня зустрітися з британцем Ентоні Джошуа, який є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).