Ф'юрі заявив, що сперечатиметься за посаду прем'єра Британії
Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що у 2030 році претендуватиме на посаду прем'єр-міністра Великої Британії
Про це повідомляє Sport Bible.
Відповідну заяву Ф'юрі зробив під час відкриття ресторану Sultan of Lancaster Experience у Ланкастері.
"Я хочу подякувати усім, хто прийшов сьогодні. Не забудьте проголосувати за мене 2030 року на виборах прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Проголосуйте за Ф'юрі", - сказав чемпіон світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Це не перша заява Тайсона Ф'юрі про бажання піти в політику - у 2015 році він висловлював бажання балотуватися у парламент. Його батько та тренер Джон Ф'юрі заявив, що змагатиметься за посаду мера Манчестера у 2024 році.
33-річний Тайсон Ф'юрі 24 квітня після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом вкотре заявив, що завершує кар'єру.
- 18 липня Тайсон Ф'юрі пообіцяв провести поєдинок з переможцем реваншу між його співвітчизником Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком.
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