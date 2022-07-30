Про це повідомляє Sport Bible.

Відповідну заяву Ф'юрі зробив під час відкриття ресторану Sultan of Lancaster Experience у Ланкастері.

"Я хочу подякувати усім, хто прийшов сьогодні. Не забудьте проголосувати за мене 2030 року на виборах прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Проголосуйте за Ф'юрі", - сказав чемпіон світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Це не перша заява Тайсона Ф'юрі про бажання піти в політику - у 2015 році він висловлював бажання балотуватися у парламент. Його батько та тренер Джон Ф'юрі заявив, що змагатиметься за посаду мера Манчестера у 2024 році.

33-річний Тайсон Ф'юрі 24 квітня після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом вкотре заявив, що завершує кар'єру.

18 липня Тайсон Ф'юрі пообіцяв провести поєдинок з переможцем реваншу між його співвітчизником Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком.

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