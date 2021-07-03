Ф'юрі змінив думку про шанси Усика у бою з Джошуа
Британський важковаговик Тайсон Ф'юрі заявив, що з інтересом стежитиме за поєдинком свого співвітчизника Ентоні Джошуа проти українця Олександра Усика
Про це він сказав у YouTube-каналу Гарета Девіса.
За словами Тайсона Ф'юрі, йому складно назвати переможця проєдинку між українським та британським важковаговиками.
"Я не можу назвати переможця. Очікую, що нас чекає хороше протистояння, адже їм багато чого потрібно довести. Всі включають Усика в список найкращих боксерів, незалежно від вагової категорії. Людям цікаво, чи зможе Джошуа впоратися з суперником, який володіє хорошими навичками, швидкими ногами і хорошою точністю. І чи зможе Усик впоратися з настільки великим і сильним суперважковаговиком. На нас чекає цікавий бій. Так що я точно дивитимуся його", - сказав Ф'юрі.
Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Ентоні Джошуа є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Очікується, що бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- Нагадаємо, ще 17 червня Тайсон Ф'юрі стверджував, що Олександр Усик не має шансів на перемогу в поєдинку проти Ентоні Джошуа.
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