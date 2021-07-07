Ф'юрі зробив прогноз на третій бій Макгрегора та Пуар'є у UFC
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор переможе американця Дастіна Пуар'є у третьому поєдинку
Про це повідомляє Mirror.
За словами чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі, колишній володар титулів UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) у двох вагових категоріях Макгрегор візьме у Пуар'є реванш за поразку, якої йому американець завдав у січні 2021 року.
"Вважаю, цього разу переможе Макгрегор. Він старанно тренувався, і йому є що доводити. Це буде велика подія, яку варто подивитися. Не пропустіть!" - закликав Ф'юрі.
Третій бій Конора Макгрегора та Дастіна Пуар'є відбудеться в ніч проти 11 липня. У першому бою, який відбувся у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому поєдинку, який пройшов в січні 2021 року Пуар'є помстився за поразку, нокаутувавши ірландця у другому раунді.
- 12 травня стало відомо, що Конор Макгрегор заробив за рік $180 млн та став найбільш високооплачуваним спортсменом світу за версією Forbes.
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