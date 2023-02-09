Про це з посиланням на поінформованих людей повідомляє агенція Bloomberg.

Країни G7 прагнуть узгодити пакет заходів до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами одного зі співробітників Bloomberg, обговорення обмежувальних заходів все ще перебувають на ранній стадії, і дії кожної країни G7 можуть не збігатися. Джерело додало, що також не визначений перелік компаній, які можуть потрапити під санкції.