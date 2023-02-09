G7 готують санкції проти Китаю, Ірану й КНДР через допомогу Росії, - Bloomberg
G7 обговорюють можливість запровадження санкцій проти компаній із Китаю, Ірану та Північної Кореї, які допомагають Росії постачанням запчастин і технологій військового призначення
Про це з посиланням на поінформованих людей повідомляє агенція Bloomberg.
Країни G7 прагнуть узгодити пакет заходів до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
За словами одного зі співробітників Bloomberg, обговорення обмежувальних заходів все ще перебувають на ранній стадії, і дії кожної країни G7 можуть не збігатися. Джерело додало, що також не визначений перелік компаній, які можуть потрапити під санкції.
- Нагадаємо, 24 січня стало відомо, що США вимагають від Китаю пояснень через інформацію про постачання касок та бронежилетів до РФ.
- Крім того, за даними ЗМІ, США готуються запровадити 200-відсоткові мита на алюміній російського виробництва вже цього тижня, щоб продовжити економічний тиск на Москву.
- Як відомо, Іран постачає Росії безпілотники й, за непідтвердженою інформацією, балістичні ракети, а Північна Корея допомагала зброєю приватній військовій компанії "Вагнера".
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