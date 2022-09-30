Про це йдеться у спільній заяві міністрів і верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля.

"Зусилля президента Путіна щодо включення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу Російської Федерації знаменують нове дно кричущої зневаги Росією міжнародного права і є ще одним прикладом неприйнятних порушень Росією суверенітету України, Статуту Організації Об'єднаних Націй та принципів і зобов'язань, спільно погоджених Паризькою хартією. Ми ніколи не визнаємо ні цих передбачуваних анексій, ні фальшивих "референдумів", які проводяться під дулом пістолета", - йдеться у заяві.

Міністри обіцяють, що G7 будуть накладати додаткові економічні витрати для Росії, а також для осіб і організацій в Росії та за її межами, "які надають політичну чи економічну підтримку цим порушенням міжнародного права".

"Ми непохитно підтримуємо право України захищатися від агресивної війни Росії та її незаперечне право відновити свій суверенітет", - заявили міністри.

30 вересня очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.

Пізніше США запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До переліку увійшли всі члени російського парламенту, а також родини російських високопосадовців, зокрема Шойгу й Медведєва.

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