G7 закликала Китай тиснути на Росію
Лідери G7 домовилися посилити підтримку України та водночас закликали офіційний Пекін тиснути на країну-агресора
Про це інформує CNN.
Лідери країн закликали Китай чинити тиск на Росію, аби вона "негайно повністю і беззастережно вивела свої війська з України" та припинила військову агресію.
Пекін закликали підтримати всеосяжний й справедливий мир, заснований на територіальній цілісності, принципах і цілях Статуту ООН.
- Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях саміту G7 у Японії з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та обговорив з ним "коаліцію винищувачів", а також зустрівся з прем’єрами Італії Джорджею Мелоні та Індії Нарендрою Моді.
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