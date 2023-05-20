G7 закликала Китай тиснути на Росію

Про це інформує CNN.

Лідери країн закликали Китай чинити тиск на Росію, аби вона "негайно повністю і беззастережно вивела свої війська з України" та припинила військову агресію.

Пекін закликали підтримати всеосяжний й справедливий мир, заснований на територіальній цілісності, принципах і цілях Статуту ООН.