"Ганьба, поразка, розвал": у РНБО відповіли на вимогу Кремля визнати анексію 4 областей у мирному плані
Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що без реальної оцінки ситуації в Україні Росією - переговори про мир неможливі
Про це написав у твіттері секретар РНБО Олексій Данілов.
"Немає ніяких реалій, в яких існують "нові території в складі РФ". "Кремлеспікерам" час вийти зі стану інформаційної маячні. Реалії РФ – це ганьба, поразка та її розвал", - пише Данілов.
Також секретар РНБО додав, що нині переговори з Росією про мир неможливі.
"Без урахування цих реалій ніякий "мирний план" не відбудеться. Спілкуванням з Іблісами призводить до прикрого випадіння з реальності", - додав Данілов.
Нагадаємо, 28 грудня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив: у Кремлі вважають, що "мирний план" має враховувати окупацію Росією чотирьох областей України, а саме Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької в їхніх адміністративних межах.
Жодну з цих областей ворог не окупував повністю, але вважає їх своїми в їхніх адміністративних межах.
- Україна запропонувала обговорити "формулу миру" за посередництва генсека ООН Гутерреша.
- У листопаді на саміті G20 на Балі президент України Володимир Зеленський представив "формулу миру" з 10 пунктів.
- 22 грудня Зеленський обговорив з Байденом українську Формулу миру, також отримав підтримку у організації Саміту миру, який імовірно відбудеться вже цієї зими.
- 27 грудня стало відомо, що український уряд планує провести міжнародний саміт для обговорення формули миру і завершення війни і хоче, аби на цьому саміті головував генсек ООН Антоніу Гутерреш.
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