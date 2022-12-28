Про це написав у твіттері секретар РНБО Олексій Данілов.

"Немає ніяких реалій, в яких існують "нові території в складі РФ". "Кремлеспікерам" час вийти зі стану інформаційної маячні. Реалії РФ – це ганьба, поразка та її розвал", - пише Данілов.

Також секретар РНБО додав, що нині переговори з Росією про мир неможливі.

"Без урахування цих реалій ніякий "мирний план" не відбудеться. Спілкуванням з Іблісами призводить до прикрого випадіння з реальності", - додав Данілов.

Нагадаємо, 28 грудня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив: у Кремлі вважають, що "мирний план" має враховувати окупацію Росією чотирьох областей України, а саме Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької в їхніх адміністративних межах.

Жодну з цих областей ворог не окупував повністю, але вважає їх своїми в їхніх адміністративних межах.

Україна запропонувала обговорити "формулу миру" за посередництва генсека ООН Гутерреша.

У листопаді на саміті G20 на Балі президент України Володимир Зеленський представив "формулу миру" з 10 пунктів.

22 грудня Зеленський обговорив з Байденом українську Формулу миру, також отримав підтримку у організації Саміту миру, який імовірно відбудеться вже цієї зими.

27 грудня стало відомо, що український уряд планує провести міжнародний саміт для обговорення формули миру і завершення війни і хоче, аби на цьому саміті головував генсек ООН Антоніу Гутерреш.

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