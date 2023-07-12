Про це під час включення в ефір Еспресо заявив експерт-міжнародник Євген Добряк.

"Гарантії безпеки для України не будуть повторенням Будапештського меморандуму. Це дуже серйозна і суттєва підтримка. Це буде на рівні G7 - це найпотужніші економіки світу, фінансові ресурси, армії. Це для нас дуже велике значення має на проміжному етапі до вступу в НАТО", - сказав він.

На його думку, це буде військово-технічна, фінансова, політична, економічна допомога.

"Ми думали спершу, що буде чотири країни (США, Велика Британія, Німеччина, Франція), а тепер вся сімка. Думаю, що це сприятиме пришвидшенню наших дій на полі бою та щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", - підсумував Добряк.