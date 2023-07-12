Гарантії безпеки для України від G7 не будуть повторенням Будапештського меморандуму, - експерт-міжнародник Добряк
Гарантії безпеки для України від G7 сприятимуть пришвидшенню дій Сил оборони на полі бою та відновленню суверенітету та територіальної цілісності
Про це під час включення в ефір Еспресо заявив експерт-міжнародник Євген Добряк.
"Гарантії безпеки для України не будуть повторенням Будапештського меморандуму. Це дуже серйозна і суттєва підтримка. Це буде на рівні G7 - це найпотужніші економіки світу, фінансові ресурси, армії. Це для нас дуже велике значення має на проміжному етапі до вступу в НАТО", - сказав він.
На його думку, це буде військово-технічна, фінансова, політична, економічна допомога.
"Ми думали спершу, що буде чотири країни (США, Велика Британія, Німеччина, Франція), а тепер вся сімка. Думаю, що це сприятиме пришвидшенню наших дій на полі бою та щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", - підсумував Добряк.
- Відзначимо, що гарантії безпеки для України до моменту вступу у Альянс є одним з ключових пунктів саміту НАТО, який триває 11-12 липня у Вільнюсі. Більше про перебіг саміту у онлайн новині на Еспресо.
- Країни Групи семи підготували довгострокові безпекові гарантії для України. Рішення вже підготовлене та майже узгоджене. Підписання відбудеться у середу у Вільнюсі, на полях саміту НАТО.
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