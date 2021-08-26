Гармаш: РФ самоусунулася від переговорного процесу в ТКГ як сторона конфлікту

Про це про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає РБК-Україна.

"Росія самоусунулася від переговорного процесу як сторона конфлікту. Переговорний процес через це стопориться. І ми змушені на це реагувати", - наголосив Гармаш.

Він зауважив, що коли РФ визнає себе стороною конфлікту на Донбасі, тоді можна буде говорити про компроміси.

"Коли Росія захоче вирішити конфлікт, завершити конфлікт, визнає себе стороною конфлікту і почнеться діалог, тоді можливе обговорення з Росією компромісних варіантів. Але сьогодні, поки Росія не визнає себе стороною конфлікту, Україна реалізує свою політику", - заявив Гармаш.

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