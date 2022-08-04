Гарячим напрямком стає Південь: ворог сконцентрував 28 батальйонних тактичних груп, - експерт Defense Express Рябих
Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих розповів, що ворог намагається стягувати додаткові сили на Південь, аби стримати контрнаступ ЗСУ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Гарячим напрямком стає Південь. За даними розвідки, противник намагається концентрувати додаткові сили, і вже стягнув близько 28 батальйонна тактичних груп, щоб стримати наступальний потенціал ЗСУ. Останні тижні сили оборони України витискають противника і вже перейшли до вогневого контролю, що створило загрозу для подальших дій країни-агресорки", - пояснив Рябих.
Військовий експерт також додав, що ситуація на полі бою складна, противник намагається тиснути з усіх боків.
"З військової точки зору зрозуміло, що противнику прийдеться десь концентруватися. Ситуацію в районі Авдіївки та Піски стабілізували, противник відмовився від продовження наступальних дій. Зберігається складна ситуація в районі Бахмута. Противник намагається наступати на Бахмутському напряму зі сходу та півдня, поступово просуваючись, відтискає наші сили. Така гостра ситуація зберігається тривалий час. ЗСУ стримують наступ противника", - зауважив Рябих.
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