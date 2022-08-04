Гарячим напрямком стає Південь: ворог сконцентрував 28 батальйонних тактичних груп, - експерт Defense Express Рябих

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Гарячим напрямком стає Південь. За даними розвідки, противник намагається концентрувати додаткові сили, і вже стягнув близько 28 батальйонна тактичних груп, щоб стримати наступальний потенціал ЗСУ. Останні тижні сили оборони України витискають противника і вже перейшли до вогневого контролю, що створило загрозу для подальших дій країни-агресорки", - пояснив Рябих.

Військовий експерт також додав, що ситуація на полі бою складна, противник намагається тиснути з усіх боків.

"З військової точки зору зрозуміло, що противнику прийдеться десь концентруватися. Ситуацію в районі Авдіївки та Піски стабілізували, противник відмовився від продовження наступальних дій. Зберігається складна ситуація в районі Бахмута. Противник намагається наступати на Бахмутському напряму зі сходу та півдня, поступово просуваючись, відтискає наші сили. Така гостра ситуація зберігається тривалий час. ЗСУ стримують наступ противника", - зауважив Рябих.

1 серпня ЗМІ з посиланням на заяву виконувача обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитра Бутрія повідомили, що у Херсонській області ЗСУ деокупували 46 населених пунктів. На деокупованій території є села, які зруйновані на 90%, нині вони залишаються під постійними обстрілами.

Росія розмістила спеціальне обладнання біля пошкоджених ключових мостів під Херсоном, намагаючись відвернути подальші удари ЗСУ по своїх переправах

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