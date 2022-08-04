РФ встановлює спецобладнання на мостах біля Херсона, щоб захиститися від ударів з точної зброї, - британська розвідка

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Російські сили майже напевно встановили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді поруч з нещодавно пошкодженими Антонівським мостом та залізничним мостом, обидва з яких перетинають Дніпро під Херсоном… Відбивачі ймовірно використовуються для того, щоб приховати міст на радіолокаційних зображеннях з синтетичною апертурою та від обладнання для наведення ракет. Це підкреслює, що РФ відчуває загрозу від більш далекобійних і точних систем, які надає (Україні) Захід", - зазначає розвідка.

В огляді пишуть також, що ЗСУ продовжують бити по російських командних пунктах, логістичних базах та складах з боєприпасами і це скоріш за все вплине на спроможність сил РФ вчасно підвозити все необхідне й ускладнить роботу їхніх підрозділів забезпечення.

Згадують також прибуття до Туреччини першого зерновоза, що вийшов з порту Одеси згідно зі Стамбульськими домовленостями.

"Успіх цього транзиту майже точно призведе до більш частого руху суден в обох напрямках. Але подолання того відставання (експорту), яке сталося через блокаду ще з лютого 2022, залишатиметься логістичним викликом", - додають в огляді.

1 серпня ЗМІ з посиланням на заяву виконувача обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитра Бутрія повідомили, що у Херсонській області ЗСУ деокупували 46 населених пунктів. На деокупованій території є села, які зруйновані на 90%, нині вони залишаються під постійними обстрілами.