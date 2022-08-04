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Головна Світ РФ встановлює спецобладнання на мостах біля Херсона, щоб захиститися від ударів з точної зброї, - британська розвідка

РФ встановлює спецобладнання на мостах біля Херсона, щоб захиститися від ударів з точної зброї, - британська розвідка

4 серпня, 2022 четвер
10:39
Світ російські війська окупанти

Росія розмістила спеціальне обладнання біля пошкоджених ключових мостів під Херсоном, намагаючись відвернути подальші удари ЗСУ по своїх переправах

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Російські сили майже напевно встановили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді поруч з нещодавно пошкодженими Антонівським мостом та залізничним мостом, обидва з яких перетинають Дніпро під Херсоном… Відбивачі ймовірно використовуються для того, щоб приховати міст на радіолокаційних зображеннях з синтетичною апертурою та від обладнання для наведення ракет. Це підкреслює, що РФ відчуває загрозу від більш далекобійних і точних систем, які надає (Україні) Захід", - зазначає розвідка. 

В огляді пишуть також, що ЗСУ продовжують бити по російських командних пунктах, логістичних базах та складах з боєприпасами і це скоріш за все вплине на спроможність сил РФ вчасно підвозити все необхідне й ускладнить роботу їхніх підрозділів забезпечення.

Згадують також прибуття до Туреччини першого зерновоза, що вийшов з порту Одеси згідно зі Стамбульськими домовленостями.

"Успіх цього транзиту майже точно призведе до більш частого руху суден в обох напрямках. Але подолання того відставання (експорту), яке сталося через блокаду ще з лютого 2022, залишатиметься логістичним викликом", - додають в огляді.  

  • 1 серпня ЗМІ з посиланням на заяву виконувача обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитра Бутрія повідомили, що у Херсонській області ЗСУ деокупували 46 населених пунктів. На деокупованій території є села, які зруйновані на 90%, нині вони залишаються під постійними обстрілами.

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ЗСУ
Херсонщина
війна з Росією
Велика Британiя
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