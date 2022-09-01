Гасять пожежі в екосистемах: у МВС пояснили причину задимленості й неприємного запаху в Києві й області
Жителі Києва й області 1 вересня можуть бачити задимленість і відчувати неприємний запах через гасіння пожеж у екосистемах
Про це повідомило МВС у телеграмі.
Станом на 12:00 пожежі гасять:
У Соснівці Вишгородського району - на площі 2,75 га. До ліквідації вогню залучили дві одиниці техніки та 8 рятувальників 41-ї ДПРЧ Іванкова.
У Михайлівській-Рубежівці Бучанського району - на площі 0,02 га. Пожежу гасять за участі однієї спецмашини та 6 рятувальників 52-го ДПРП Ворзеля.
У Стоянці, пойма річки Ірпінь, - на площі 0,7 га. У гасінні вогню беруть участь дві одиниці техніки, чотири мотопомпи та 16 працівників ДСНС.
У Здвижівці, пойма Здвижу, - на площі 0,2 га окремими осередками. Пожежу ліквідовують одна одиниця техніки, мотопомпа та чотири рятувальники 58-го ДПРП смт Клавдієве.
У селі Шибене, пойма Здвижу, - на площі 0,3 га, окремими осередком. Вогонь гасять за участі однієї одиниці техніки, мотопомпи та 6 співробітників ДСНС зі складу 31-ї ДПРЧ Бородянки.
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