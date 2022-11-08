Про це повідомив заступник голови херсонської адміністрації Кирило Стремоусов у телеграм.

"Масову евакуацію мешканців правобережної частини Херсонської області завершено. Мешканці Херсона приватно можуть евакуюватися безперешкодно. Евакуація немає примусового характеру. Вже найближчими днями в Херсоні очікують на розв'язку подій. Ми готові до будь-яких рішень, навіть найскладніших", - зазначив гауляйтер.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов спрогнозував звільнення Херсона до кінця листопада.

Кремль уже навіть підготував методички для виправдання втечі з Херсона.

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