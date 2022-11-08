Гауляйтер Херсонщини Стремоусов анонсував "розв'язку подій" та заявив про готовність до "найскладніших рішень"
Вже найближчими днями в Херсоні очікують на розв'язку подій і окупанти готові до будь-яких рішень, навіть "найскладніших"
Про це повідомив заступник голови херсонської адміністрації Кирило Стремоусов у телеграм.
"Масову евакуацію мешканців правобережної частини Херсонської області завершено. Мешканці Херсона приватно можуть евакуюватися безперешкодно. Евакуація немає примусового характеру. Вже найближчими днями в Херсоні очікують на розв'язку подій. Ми готові до будь-яких рішень, навіть найскладніших", - зазначив гауляйтер.
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов спрогнозував звільнення Херсона до кінця листопада.
- Кремль уже навіть підготував методички для виправдання втечі з Херсона.
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