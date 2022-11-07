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Кремль підготував методички для виправдання втечі з Херсона, - "Медуза"

7 листопада, 2022 понедiлок
17:47
війна з Росією Херсон

Адміністрація президента РФ підготувала методички для російських пропагандистів, де зазначено, як треба розповідати про причини можливої втечі з Херсона

Дві такі методички є в розпорядженні "Медузи".

В одному з документів зазначено, що херсонський напрямок "найскладніший для російської армії на поточному етапі спецоперації", як окупанти називають розпочату ними кровопролитну війну. Таку ситуацію пропагандистам пропонують пояснювати тим, що Україні "життєво необхідно продемонструвати боєздатність своїх терористичних формувань", аби просити в Заходу нову допомогу. Громадянському суспільству в РФ намагатимуться заштовхати тезу про те, що російська армія нібито рятує мирних людей, тому евакуює їх і себе з огляду на небезпеку завдання масованого удару по Херсону "величезним угрупуванням націоналістів".

Ще однією причиною для можливого відступу з Херсона в методичці вказано, що Україна та країни НАТО "кинули всі сили" саме на цей напрямок фронту — і це загрожує "величезним кровопролиттям".

"ЗСУ планують улаштувати теракт, зруйнувавши Каховську ГЕС. Підрив ГЕС може стати пасткою для наших бійців. У цьому випадку буде затоплено населені пункти з мирними жителями, наші військові опиняться в "казані" і навіть не зможуть прийняти бій, їх просто змиє", - ідеться в методичці.

  • Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов спрогнозував звільнення Херсона до кінця листопада.

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Росія
російська армія
Херсон
окупанти
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