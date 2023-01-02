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Гауляйтер Севастополя вивіз родину та майно на Кіпр, – Центр нацспротиву

2 січня, 2023 понедiлок
16:20
Світ окупант

Посіпака російських окупантів Михайло Развожаєв, якого призначили так званим губернатором Севастополя, "евакуював" родину й статки на Кіпр

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Так званий губернатор Севастополя Михайло Розвозжаєв вивіз усе своє майно, включаючи собак і кішок на Кіпр. Крім цього, гауляйтер вивіз за кордон своїх дітей. Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру. В цілому вся поведінка окупантів не вказує на те, що вони вірять у те, що "Росія тут навсєгда", - йдеться у повідомленні.

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