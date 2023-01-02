Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Так званий губернатор Севастополя Михайло Розвозжаєв вивіз усе своє майно, включаючи собак і кішок на Кіпр. Крім цього, гауляйтер вивіз за кордон своїх дітей. Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру. В цілому вся поведінка окупантів не вказує на те, що вони вірять у те, що "Росія тут навсєгда", - йдеться у повідомленні.

Американський генерал Бен Ходжес вважає, що Україна може повернути окупований Крим до осені за умови отримання обіцяної зброї та збереження західних санкцій проти Росії.

17 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що Україна готова воювати за окупований росіянами Крим.

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