Газопостачання в Тростянці на Сумщині майже відновлено, - голова ОВА
У місті Тростянець на Сумщині майже відновлене газопостачання
Про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Telegram.
"Продовжуємо відновлювати газо- і електропостачання у Тростянці. Роботи тривають. Газопостачання в Тростянці майже відновлено (прим. - залишилось підключити менше 50 абонентів)", - написав Живицький.
Голова Сумської ОВА також анонсував початок посівної кампанії.
"Додам важливе про посівну кампанію: Попри все, на Сумщині плануємо починати посівну! Там, де не стріляють - будемо сіяти. Аграрії готують ґрунт під посів ярих культур. Якщо насінням ще забезпечені більш -менш, то складнощі із придбанням та доставкою дизельного пального лишаються. Не все добре і з добривами. Працюємо", - йдеться у повідомленні.
Дмитро Живицький застеріг жителів Конотопського району від пересування дорогами.
"Ну і трохи деталей по ситуації на фронті північного форпосту: Конотопський район. Пересування дорогами громад - небезпечно! Війська ворога, як і раніше, активно рухаються в різних напрямах. Те саме стосується і північної частини Роменського району", - завершив свій звіт губернатор Сумщини.
- Нагадаємо, 26 березня Збройні сили України звільнили місто Тростянець Сумської області від російської окупації.
- Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що у звільненому від загарбників Тростянці на Сумщині залишається багато замінованих об’єктів, серед яких лікарня.
- Мешканці Тростянця, Сумської області, можуть отримати гуманітарну допомогу в центрі міста або попросити її доставити за потрібною адресою.
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