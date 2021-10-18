Газпром відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України на листопад

Про це свідчать дані платформи GSA.



Згідно з даними, ОГТСУ пропонувала потужності на двох маршрутах: газовимірювальній станції "Суджа" - 9,8 млн куб.м газу на добу, а також на ГВС "Сохранівка" - 5,2 млн куб.м газу. Незатребуваними залашилися обидві пропозиції.

Нагадаємо, поточна п'ятирічна транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" і російським Газпромом передбачає бронювання українських потужностей в обсязі 40 куб.м газу у 2021-2024 роках.