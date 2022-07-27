Газпром втратив своє газосховище в Австрії – найбільше в цій країні

Про це повідомляє "Європейська правда"

Найбільше в Австрії газосховище "Гайдах" у Зальцбургу, яким раніше керувала російська компанія "Газпром", відповідно до постанови австрійського уряду перейшло під керівництво найбільшого австрійського оператора газосховищ RAG Austria AG.

Властиво, забрати в Газпрому сховище "Гайдах" в Австрії вирішили через нестачу блакитного палива. Законодавство Австрії дозволяє використовувати всі сховища на території країни в разі нестачі газу, тоді як російська компанія тримала "Гайдах" порожнім.

Як повідомила 26 липня міністерка захисту клімату Австрії Леоноре Ґевесслер, RAG Austria AG уже почав бронювати потужності газосховища, а заповнювати його почне з 1 серпня.

"Заповнені газосховища є нашою страховкою на прийдешню зиму. Тому передусім важливо, щоб усі сховища в Австрії були заповнені", – зазначила вона.

А голова RAG Austria AG Маркус Міттереггер доповнив: "Наразі стає очевидним, наскільки фундаментальним є зберігання енергії для безпечного постачання енергії протягом року в Австрії та Центральній Європі. Великі обсяги та сезонне зберігання в наших підземних сховищах є важливим елементом забезпечення цього сьогодні та завтра".

Газпром був попереджений про те, що сховище у Зальцбургу перейде до іншого постачальника, якщо не буде заповнене газом, ще у травні. Нічого не змінилося. А вже на початку липня – після початку ремонту "Північного потоку - 1" - Газпром скоротив постачання газу австрійській компанії OMV на 70%

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