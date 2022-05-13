Канцлер Австрії Негаммер пригрозив відібрати у Газпрома газове сховище, якщо воно не буде заповнене

Про це Негаммер сказав у інтерв'ю Kronen Zeitung, передає "Ліга".

"Резервуари для зберігання газу заповнюються. У випадку, якщо російський Газпром не заповнить наше найбільше сховище, ми його у них заберемо для інших провайдерів", - сказав Негаммер.

За даними Kronen Zeitung, це сховище наразі порожнє.

Негаммер зазначив, що зараз Австрія створює стратегічний резерв газу. Канцлер також заявив, що ціни на енергоносії потрібно знизити.

"Питання у тому, як нам знизити ціни на енергоносії. Це потребує обговорення поділу цін на газ та електроенергію на європейському рівні", - додав Негаммер.

Раніше посли країн ЄС підтримали пропозиції про спільне використання газових сховищ.

Газпром припинив транзит газу до Європи територією Польщі.

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