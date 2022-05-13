Канцлер Австрії Негаммер пригрозив відібрати у Газпрома газове сховище, якщо воно не буде заповнене
Австрійський канцлер Карл Негаммер заявив, що найбільше в Австрії газове сховище "Хайдах" біля Зальцбурга відберуть у російського Газпрома і передадуть у користування іншим постачальникам, якщо воно не буде заповнене
Про це Негаммер сказав у інтерв'ю Kronen Zeitung, передає "Ліга".
"Резервуари для зберігання газу заповнюються. У випадку, якщо російський Газпром не заповнить наше найбільше сховище, ми його у них заберемо для інших провайдерів", - сказав Негаммер.
За даними Kronen Zeitung, це сховище наразі порожнє.
Негаммер зазначив, що зараз Австрія створює стратегічний резерв газу. Канцлер також заявив, що ціни на енергоносії потрібно знизити.
"Питання у тому, як нам знизити ціни на енергоносії. Це потребує обговорення поділу цін на газ та електроенергію на європейському рівні", - додав Негаммер.
- Раніше посли країн ЄС підтримали пропозиції про спільне використання газових сховищ.
- Газпром припинив транзит газу до Європи територією Польщі.
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