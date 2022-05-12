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Газпром припинив транзит газу до Європи територією Польщі

12 травня, 2022 четвер
19:16
Економіка Газпром

Російський монополіст "Газпром" повідомив, що компанія не буде використовувати для транспортування газу трубопровід "Ямал-Європа", який проходить через Польщу

Про це на Telegram-каналі "Газпрому" повідомив його офіційний представник Сергій Купріянов.

Купріянов пояснив, що це відбувається на виконання указу президента РФ від 3 травня, який ввів санкції проти низки іноземних компаній, серед яких – компанія EuRoPol GAZ, яка є власником польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа".

"Встановлено заборону на здійснення угод та платежів на користь осіб, які перебувають під санкціями, зокрема, для "Газпрому" це означає заборону на використання газопроводу, що належить компанії EuRoPol GAZ, для транспортування російського газу через Польщу. Раніше польська сторона неодноразово порушувала права ПАТ "Газпром" як акціонера EuRoPol GAZ, а 26 квітня 2022 року внесла Газпром до списку санкцій, заблокувавши для компанії можливість здійснювати права з акцій та інших цінних паперів EuRoPol GAZ, та отримувати дивіденди", - заявив Купріянов.

Трубопровід "Ямал-Європа" проходить із Росії через Білорусь до Польщі та Німеччини. На нього припадає невелика частина потоків російського газу до Європи, і з початку війни його використання різко скорочується.

  • Минулого місяця "Газпром" заявив, що повністю припинив поставки польській газовій компанії PGNiG і болгарській "Булгаргаз" після того, як вони відмовилися задовольнити вимогу Москви платити за газ в рублях, а не в євро чи доларах.
  • Вчора, 11 травня, Росія ввела санкції проти "дочок" Газпрому, яких націоналізували на Заході після 24 лютого. А також проти власника польської ділянки газопроводу Ямал-Європа.

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Польща
санкції
Газпром
транзит
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