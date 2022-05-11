Росія ввела санкції проти "дочок" Газпрому, яких націоналізували на Заході після 24 лютого
Росія ввела санкції проти групи Gazprom Germania, а також проти власника польської ділянки газопроводу Ямал-Європа
Про це йдеться в постанові уряду РФ від 11 травня.
Зазначено, що вводяться санкції щодо 31 компанії, у тому числі всієї групи Gazprom Germania, взятої під контроль урядом Німеччини. У списку безпосередньо Gazprom Germania GmbH, а також її дочірні структури у США, Великій Британії, багатьох країнах Європи, у тому числі Болгарії, Румунії та Польщі.
Також зазначено, що до списку потрапили в тому числі колишні "дочки" Газпрому.
З цими компаніями заборонено здійснювати будь-які угоди, платежі та операції з цінними паперами. У документі також йдеться про заборону для них заходу в порти Росії.
Також санкції запровадили щодо польської компанії EuRoPol GAZ S.A., власника польської ділянки газопроводу Ямал-Європа.
Документ прийнято на виконання указу президента РФ "Про застосування відповідних спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями деяких іноземних держав та міжнародних організацій".
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