Генасамблея ООН прийняла резолюцію, яка вимагає від росіян вивести війська з України

Про це повідомляє Укрінформ.

За резолюцію проголосували 141 країна, проти - 5, утрималися - 35. Проти проголосували РФ, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія.

Генеральна Асамблея ООН засуджує рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року про "спеціальну воєнну операцію" в Україні, висловлює серйозну стурбованість повідомленнями про напади на цивільні об’єкти, а також про жертви серед цивільного населення.

"Воєнні дії Російської Федерації на суверенній території України мають такі масштаби, які міжнародна спільнота не бачила в Європі десятиліттями", - йдеться в резолюції.



В документі йдеться, що необхідні термінові дії, щоб врятувати це покоління від лихоліття війни.