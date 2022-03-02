Генасамблея ООН прийняла резолюцію, яка вимагає від росіян вивести війська з України
Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Агресія проти України", яка вимагає від РФ негайно вивести війська
Про це повідомляє Укрінформ.
За резолюцію проголосували 141 країна, проти - 5, утрималися - 35. Проти проголосували РФ, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія.
Генеральна Асамблея ООН засуджує рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року про "спеціальну воєнну операцію" в Україні, висловлює серйозну стурбованість повідомленнями про напади на цивільні об’єкти, а також про жертви серед цивільного населення.
"Воєнні дії Російської Федерації на суверенній території України мають такі масштаби, які міжнародна спільнота не бачила в Європі десятиліттями", - йдеться в резолюції.
В документі йдеться, що необхідні термінові дії, щоб врятувати це покоління від лихоліття війни.
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