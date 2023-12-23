Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію із засудженням дій Росії
Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію під назвою "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь"
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
"На відміну від попередніх, ця резолюція стосується всіх тимчасово окупованих територій і має вкотре привернути увагу ООН та міжнародної спільноти до злочинів, які вчиняє окупаційна влада на ТОТ", - йдеться у повідомленні.
У тексті резолюції засуджується порушення Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права, незаконне утримання під вартою українців та дискримінація жителів ТОТ.
Зазначається, що Генасамблея ООН закликала РФ припинити депортацію українських дітей та надати інформацію про таких дітей відповідальним агентствам ООН і міжнародним організаціям.
Зокрема, в ООН засудили російські атаки ракетами й БпЛА цивільної інфраструктури.
"Цією резолюцією Генеральна Асамблея ООН вкотре підтвердила міжнародно визнані кордони України та невизнання будь-яких змін статусу українських територій, включно з результатами будь-яких так званих виборів", - повідомляється на урядовому порталі.
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У п'ятницю, 22 грудня, Рада безпеки ООН проголосувала за ухвалення резолюції щодо Гази. Тринадцять членів проголосували "за". США і Росія утрималися, але не скористалися правом вето, щоб заблокувати резолюцію.
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