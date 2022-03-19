Гендиректор "Азовсталі": маємо досвід запуску підприємств після довгої зупинки, все відбудуємо

Про це розповів генеральний директор "Азовсталі" Енвер Цкітішвілі у Facebook.



"Ті два снаряди, які потрапили в комбінат... Перший влучиу у склад, другий попав дуже близько до коксової батареї. Але рано говорити, що "Азовсталь" втрачений назавжди. Ми повернемося в місто і відбудуємо комбінат. Бо Маріуполь – це Україна, "Азовсталь" - це Україна", – скащав він.



За словами очільника комбінату, з 24 лютого, відколи почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, топ-менеджмент підприємства почав розробляти програму зупники комбінату.



"Що це означає? Ми зупинили коксові печі, знизили температуру, залили рідким склом, аби не дозволити далі йти процесу коксування і максимально високому виробітку коксового газу. І так ми максимально знизили до безпечного рівня екологічне навантаження на місто і для життів мешканців Маріуполя коксові батареї не представляють жодної небезпеки", – пояснив Цкітішвілі.



Весь цей час працюють прибори, що контролюють екологічну і технологічну складову доменних печей, зауважив гендиректор підприємства.



"Якщо подивитися у минуле, то, на жаль, ми мали часи, коли комбінат "Азовсталь" уже був зупинений повністю. Це було в 1941 року, але у вересні 1943-го, коли Маріуполь звільнили, почалася розбудова комбінату. Тоді ми отримали перший досвід: збудували нові печі, коксові батареї, відбудували виробництво заново і зробили так, щоб "Азовсталь" став кращим підприємством в Україні та Європі", – вказав Енвер Цкітішвілі.

Нагадаємо, радник міністра МВС заявив, що "Азовсталь" в Маріуполі повністю розбомбили окупанти.Про те, що завод "Азовсталь" остаточно зруйнований і не підлягає відновленню, заявляв також заммера Маріуполя Сергій Орлов.