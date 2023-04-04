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Головна війна з Росією Гендиректор МАГАТЕ 5 квітня їде в Росію говорити про безпеку на ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ 5 квітня їде в Росію говорити про безпеку на ЗАЕС

4 квітня, 2023 вiвторок
06:25
війна з Росією Рафаель Гроссі МАГАТЕ

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в середу відвідає російський анклав Калінінград, щоб обговорити питання безпеки Запорізької атомної електростанції

Про це пише CNN із посиланням на представника агентства.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідає Калінінград у середу в рамках консультацій, спрямованих на забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції в Україні під час військового конфлікту", - сказав представник МАГАТЕ.

Ситуація на окупованій атомній станції не покращилася, заявив раніше гендиректор МАГАТЕ, який відвідав об'єкт минулого тижня і вказав на посилення військової активності в цьому районі.

Під час візиту Гроссі заявив, що намагається сформулювати "реалістичні, життєздатні пропозиції", які були б прийнятними для обох сторін.

  • Під час останнього візиту на ЗАЕС гендиректор МАГАТЕ Гроссі сказав, що станцію захистити неможливо.
  • 31 березня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи ситуацію навколо окупованої Запорізької АЕС, назвав МАГАТЕ неефективним і некомпетентним.
Україна
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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