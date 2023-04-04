Гендиректор МАГАТЕ 5 квітня їде в Росію говорити про безпеку на ЗАЕС
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в середу відвідає російський анклав Калінінград, щоб обговорити питання безпеки Запорізької атомної електростанції
Про це пише CNN із посиланням на представника агентства.
"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідає Калінінград у середу в рамках консультацій, спрямованих на забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції в Україні під час військового конфлікту", - сказав представник МАГАТЕ.
Ситуація на окупованій атомній станції не покращилася, заявив раніше гендиректор МАГАТЕ, який відвідав об'єкт минулого тижня і вказав на посилення військової активності в цьому районі.
Під час візиту Гроссі заявив, що намагається сформулювати "реалістичні, життєздатні пропозиції", які були б прийнятними для обох сторін.
- Під час останнього візиту на ЗАЕС гендиректор МАГАТЕ Гроссі сказав, що станцію захистити неможливо.
- 31 березня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи ситуацію навколо окупованої Запорізької АЕС, назвав МАГАТЕ неефективним і некомпетентним.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.12
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.06
- Актуальне
- Важливе