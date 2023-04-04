Гендиректор МАГАТЕ 5 квітня їде в Росію говорити про безпеку на ЗАЕС

Про це пише CNN із посиланням на представника агентства.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідає Калінінград у середу в рамках консультацій, спрямованих на забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції в Україні під час військового конфлікту", - сказав представник МАГАТЕ.

Ситуація на окупованій атомній станції не покращилася, заявив раніше гендиректор МАГАТЕ, який відвідав об'єкт минулого тижня і вказав на посилення військової активності в цьому районі.

Під час візиту Гроссі заявив, що намагається сформулювати "реалістичні, життєздатні пропозиції", які були б прийнятними для обох сторін.