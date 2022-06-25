Про це Ходжес заявив у інтерв'ю НВ.

"Якщо Україна отримає все необхідне від країн Заходу, і якщо українці продовжуватимуть боротися так само як вони борються за свою землю зараз, якщо вони продовжать вчитися воювати, то, я думаю, вже цього року росіяни будуть відкинуті до межі, за якою вони перебували до 24 лютого. Якщо ж Захід не буде надалі прихильний допомагати Україні в цій війні, то вона справді може затягнутися на довгі роки", - сказав Ходжес.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що переломний момент у війні з Росією станеться у серпні 2022 року.

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