Генерал Ходжес назвав умову, за якої Україна вже цього року відкине РФ до межі 24 лютого
Колишній командувач армією США в Європі Глен Ходжес заявив, що Україна, за умови належної допомоги Заходу, вже 2022 року може відкинути Росію до межі, за якою вона перебувала до 24 лютого
Про це Ходжес заявив у інтерв'ю НВ.
"Якщо Україна отримає все необхідне від країн Заходу, і якщо українці продовжуватимуть боротися так само як вони борються за свою землю зараз, якщо вони продовжать вчитися воювати, то, я думаю, вже цього року росіяни будуть відкинуті до межі, за якою вони перебували до 24 лютого. Якщо ж Захід не буде надалі прихильний допомагати Україні в цій війні, то вона справді може затягнутися на довгі роки", - сказав Ходжес.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що переломний момент у війні з Росією станеться у серпні 2022 року.
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