Генерал Ходжес оцінив можливість наступу Росії на Київ у лютому
Екскомандувач американськими військами у Європі Бен Ходжес не вірить у можливий наступ російських військ на Київ у лютому
Про це генерал Ходжес написав у твіттері.
Американець прокоментував заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про можливий наступ РФ на Київ у лютому.
"Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час, принаймні не будь-якої якості. Перебільшення потенціалу для нових російських наступів підживлює тих, хто шукає причини не продовжувати підтримку України", - написав генерал Бен Ходжес.
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- 16 грудня стало відомо, що США наразі не вважають, що РФ може в найближчому майбутньому здійснити наступ на Київ, але не думають, що Москва відмовилася від намірів захопити територію України.
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