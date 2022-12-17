Генерал Ходжес оцінив можливість наступу Росії на Київ у лютому

Про це генерал Ходжес написав у твіттері.

Американець прокоментував заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про можливий наступ РФ на Київ у лютому.

"Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час, принаймні не будь-якої якості. Перебільшення потенціалу для нових російських наступів підживлює тих, хто шукає причини не продовжувати підтримку України", - написав генерал Бен Ходжес.

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16 грудня стало відомо, що США наразі не вважають, що РФ може в найближчому майбутньому здійснити наступ на Київ, але не думають, що Москва відмовилася від намірів захопити територію України.

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