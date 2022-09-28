Про це Ходжес заявив у інтерв'ю литовському каналу LRT.

За його словами, після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині варто набратися терпіння та не чекати миттєвих успіхів.

"Я дуже довіряю Генеральному штабу Збройних Сил України. Вони були дуже кмітливі та добре спланували та підготувалися. Я б терпів, оскільки вони продовжують погіршувати російську логістику. Ви не побачите окупованого міста щодня, це просто неможливо, але я все ж сподіваюся, що до кінця цього року українські війська відтіснять росіян на позиції 23 лютого, а до середини наступного року - будуть в Криму", - сказав Ходжес.

14 вересня Бен Ходжес закликав світ починати готуватися до розпаду Росії.

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