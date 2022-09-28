Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ відкинуть РФ на позиції 23 лютого та увійдуть в Крим
Колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес висловив сподівання, що до кінця 2022 року ЗСУ вийдуть на позиції 23 лютого, а влітку наступного - увійдуть в Крим
Про це Ходжес заявив у інтерв'ю литовському каналу LRT.
За його словами, після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині варто набратися терпіння та не чекати миттєвих успіхів.
"Я дуже довіряю Генеральному штабу Збройних Сил України. Вони були дуже кмітливі та добре спланували та підготувалися. Я б терпів, оскільки вони продовжують погіршувати російську логістику. Ви не побачите окупованого міста щодня, це просто неможливо, але я все ж сподіваюся, що до кінця цього року українські війська відтіснять росіян на позиції 23 лютого, а до середини наступного року - будуть в Криму", - сказав Ходжес.
- 14 вересня Бен Ходжес закликав світ починати готуватися до розпаду Росії.
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