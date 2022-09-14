Про це пише The Telegraph з посиланням на заяву Ходжеса.

"Якщо ми не підготуємося до такої можливості так, як ми не підготувалися до розпаду Радянського Союзу, це може створити величезну нестабільність у нашій геополітиці".

Він зазначив, що керівництво Росії переживає кризу довіри, а виявлені під час війни з Україною слабкості РФ, скоріше за все, призведуть до початку кінця. Крах країни, яка охоплює понад 120 етнічних груп, спочатку може бути поступовим, але швидко може перетворитися на дещо неконтрольоване.

Генерал Бен Ходжес додав, що є щонайменше три фактори, які можуть призвести до розпаду РФ.

По-перше, це падіння внутрішньої довіри до російської армії, яка традиційно була основою легітимності Кремля. Російські чоловіки, колись спокушені розмірами зарплат в армії, наразі уникають масового вербування. Це загострило непропорційне вербування етнічних меншин із Чечні та інших країн у віддалених регіонах – груп, які найлегше використовувати як гарматне м’ясо. За словами генерала, якщо чеченці, наприклад, вирішать розв’язати ще одну війну за незалежність, то Путін не знайде військових ресурсів для боротьби з ними. Відсутність реакції з боку керівництва потягне за собою низку подібних повстань по країні.

По-друге, російська економіка через втрату енергетичних ринків, які раніше компенсували відсутність сучасної промисловості в РФ, не зможе підтримувати населення у 144 млн.

Третій чинник – малонаселеність Росії відносно територій, якими володіє країна.

"Ці цифри ускладнюють досягнення громадянської солідарності в найкращі часи, але зараз, коли метрополія перебуває у слабкій позиції, будь-яке почуття національної ідентичності може швидко погіршитися", - додав Ходжес.

За його словами, у сукупності ці дилеми становлять дуже серйозний виклик для Заходу.

"Якщо ви зробите це неправильно, ми можемо зіткнутися з катастрофою. Наша неспроможність підготуватися до останнього розпаду Росії близько 30 років тому та внутрішніх проблем в РФ, ймовірно, призвели до президентства Путіна. Ми не можемо ризикувати бути неготовими вдруге", - наголосив він.

13 липня у Кремлі відповіли на заклики до повної мобілізації на війну в Україні. Пєсков заявив, що мобілізація не на порядку денному в Росії, попри успіхи України. Також він закликав росіян обережно висловлюватися про війну

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